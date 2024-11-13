"Як у футболі існує конкуренція, так і тут. Ми до неї звикли та знаємо, як реагувати. А знаєте як? Не реагувати, а працювати. І я сказав про це Ромі Зозулі: "Куди б ми не пішли, навіть у двірники, буде конкуренція". Навіть там була б конкуренція. Тому будемо звикати. За те, що ви сказали, за корупційні моменти… Мені не подобається, як це навіть звучить. Якщо ще й бачу на власні очі, що це функціонує – так не годиться. Це заважає розвитку футболу у будь-якій країні. Якщо це ще й наша країна, то це ще більш нестерпно.

Коноплянка і Зозуля були готові продовжувати кар'єру, але мали нездійсненну умову

У взаєминах з Шаблієм до сьогоднішнього дня нічого не змінилось – як і спілкувався до цього. Зараз трішки рідше. Коли з Ромою оголосили, що маємо агентство, він мені зателефонував і запитав: "А чому ж ти не сказав, що вже завершив кар'єру? Я б тебе запросив до себе у компанію працювати". І я відповів: "Вадиме, я сам не знав, що завтра буду завершувати кар'єру".

Це сталось випадково, сидів сам, міркував над всіма моментами, що мені подобатиметься більше – працювати далі чи завершувати. Я вирішив от тільки вчора і зрозумів, що хочу сам працювати в цій сфері з Романом", – цитує Коноплянку tribuna.

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