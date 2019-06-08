Коноплянка: Ми були наче у танцях, розуміли один одного

Вінгер збірної України Євген Коноплянка прокоментував розгромну перемогу над Сербією (5:0) в рамках кваліфікації Євро-2020.

"Супер, емоції переповнюють, не можу це навіть передати словами.

Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Ми виконали те, що повинні були. Команда відчувала одне одного, розуміли думки партнерів. Той піднявся вище, значить хтось має опуститись і підстрахувати. Знаєте, як у танцях: партнери мають одне одного розуміти, так і ми сьогодні. Ні, голи я нікому не присвячував.

Що за промову проголосив Шевченко? Та, там навіть пляшка літала в роздягальні, ледь когось не прибила. Жартую, звичайно. Насправді, все було сказано правильно, ми завелись на гру і контролювали її.

Всі скучили за Львовом нереально, за цією підтримкою. Сподіваюсь не розслабимось перед наступним матчем.

Чи здивувала нас гра суперника у першому таймі? Ні, бо ми моментально перебудувались і розуміли, як нам потрібно грати", – поділився Коноплянка у післяматчевому коментарі.

Україна знищила Сербію з космічним рахунком у відборі до Євро-2020 – дублі Циганкова і Коноплянки, дебютний гол Яремчука