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Коноплянка: Ми були наче у танцях, розуміли один одного

06:00 1993 Читать на русском
Коноплянка: Ми були наче у танцях, розуміли один одного
Євген Коноплянка / UEFA.com

Вінгер збірної України Євген Коноплянка прокоментував розгромну перемогу над Сербією (5:0) в рамках кваліфікації Євро-2020.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Супер, емоції переповнюють, не можу це навіть передати словами.

Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Ми виконали те, що повинні були. Команда відчувала одне одного, розуміли думки партнерів. Той піднявся вище, значить хтось має опуститись і підстрахувати. Знаєте, як у танцях: партнери мають одне одного розуміти, так і ми сьогодні. Ні, голи я нікому не присвячував.

Що за промову проголосив Шевченко? Та, там навіть пляшка літала в роздягальні, ледь когось не прибила. Жартую, звичайно. Насправді, все було сказано правильно, ми завелись на гру і контролювали її.

Всі скучили за Львовом нереально, за цією підтримкою. Сподіваюсь не розслабимось перед наступним матчем.

Чи здивувала нас гра суперника у першому таймі? Ні, бо ми моментально перебудувались і розуміли, як нам потрібно грати", – поділився Коноплянка у післяматчевому коментарі.

Україна знищила Сербію з космічним рахунком у відборі до Євро-2020 – дублі Циганкова і Коноплянки, дебютний гол Яремчука

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Україна – Сербія: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка
00:37
3873
Теги
Євро-2020 Євген Коноплянка Євген Коноплянка Сербія Сербія Україна Україна Україна - Сербія
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