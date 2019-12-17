Коноплянка: Краще дійти до півфіналу Ліги Європи, ніж вилетіти в 1/8 Ліги чемпіонів

Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка прокоментував виліт "гірників" з Ліги чемпіонів вже після групового раунду.

"Якщо згадати єврокубки – були хороші матчі. Але остання зустріч проти Аталанти перекрила всі хороші матчі. Ми вже викинули з голови цю поразку. Можна, звичайно, думати про це кожного дня, але ні до чого доброго це не призведе.

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Можливо, це й на краще, і Шахтар дійсно не був готовий до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Думаю, буде правильніше, якщо ми дістанемось до півфіналу Ліги Європи, це буде приємніше, ніж вилетіти в 1/8 ЛЧ. Потрібно позитивно дивитися на речі і прагнути якомога далі пройти в Лізі Європи", – зазначив Коноплянка в коментарі Профутбол.

Нагадаємо, Шахтар вилетів з Ліги чемпіонів після розгромної поразки від Аталанти (0:3) та продовжить виступи у Лізі Європи. До слова, суперником "гірників" на стадії 1/16 фіналу ЛЄ стала португальська Бенфіка, перший поєдинок відбудеться 20 лютого, матч-відповідь – 27 лютого.

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