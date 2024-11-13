"Думав, що робити, і був сам із собою. Хотів розібратися, який мені зробити наступний крок – продовжувати грати чи бути там, де я зараз. Зрозумів, що вже не отримую задоволення від футболу так, як це було раніше.

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Так вирішив займатися агентством, був на зв'язку з Ромою Зозулею. Він, як і я, був на тій стадії, коли не знав, закінчувати кар’єру чи ні. Вдвох прийшли до того, що продовжували б грати, якби був той Дніпро.

У мене був не дуже хороший досвід у Румунії. Я так подумав: "Ах, зараз знову підеш туди, де казатимуть, що так, ми тебе чекаємо, а потім все буде так, як у Румунії". Ніхто не чекав. Я не хотів витрачати на це свій час, їхати кудись в іншу країну. Якби був мій тренер, моя команда, як, я повторюсь, Дніпро, тоді так, звісно, я б хотів ще віддати свої сили, своє здоров'я – але всього цього не було", – цитує Коноплянку tribuna.

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