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Коноплянка і Ярмоленко отримали низькі оцінки від Whoscored за матчі Шальке і Борусії у 20 турі Бундесліги

27 січня 22:26 1189 Читать на русском

Лідери збірної України не вражали у сьогоднішніх матчах 20 туру чемпіонату Німеччини. Андрій Ярмоленко і Євген Коноплянка отримали одні з найгірших балів за свою гру.

Євген Коноплянка нарешті вийшов у старті в матчі Штутгарт – Шальке, однак не влучив у порожні ворота і змарнував ще один момент. Екс-дніпрянин отримав від Whoscored 6,82 бала. Це найгірша оцінка серед основних гравців Шальке.

Коноплянка сконфузився, не влучивши у порожні ворота Штутгарта

Коноплянка за 80 хвилин на полі завдав 4-х ударів по воротах, але не влучив жодного разу. Євген здійснив 1 ключовий пас, заробив на собі 3 фоли і виграв одне повітряне єдиноборство. Одного разу українця позбавили м'яча, а в одному випадку Коноплянка виграв силову боротьбу. Точність його пасів – 76,9%.

Ярмоленко традиційно, як останнім часом, вийшов на заміну. Андрій отримав 26 хвилин ігрового часу і встиг за цей час завдати одного удару та 15 разів зустрітись з м'ячем. Точність пасу становила 88,9%. Екс-динамівець по одному разу виграв м'яч для команди і втратив його.

Ярмоленка не врятувала участь у гольовій атаці. Вінгер Борусії Д за матч проти Фрайбурга заробив лише 6,01 від Whoscored. Тільки голкіпера Буркі, який пропустив майже з центра поля, оцінили гірше – 5,7. І навіть Ісак, який зіграв на 11 хвилин менше, отримав вищий бал.

Німеччина 2017/18 20 турСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Фрайбург: Субота 27 січня 2018

Борусія Дортмунд
Матч завершено
2 : 2
Фрайбург
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