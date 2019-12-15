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Коноплянка: Хотілося б зіграти проти Севільї у Лізі Європи, але на пізніх стадіях плей-офф

20:48 238 Читать на русском
Коноплянка: Хотілося б зіграти проти Севільї у Лізі Європи, але на пізніх стадіях плей-офф
Євген Коноплянка / фото з відкритих джерел

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка зізнався, що був би не проти зустрітися з одним зі своїх колишніх клубів у плей-офф Ліги Європи.

"Дуже хотів би потрапити на Севілью, але не на перших етапах плей-офф, тому що, знаючи цю команду, буде дуже важко. Хотілося б, щоби спочатку нам дістались слабкіші команди. Щоб ми пройшли пару раундів, а потім вже зустрілися з більш сильною командою. Так буде цікавіше", – цитує Коноплянку FootballHub.

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Теги
Ліга Європи Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шахтар Шахтар Севілья Севілья
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