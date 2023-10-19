Вінгер ЧФР Клуж Євген Коноплянка не втрачає надій знову опинитися в збірній України, у складі якої за останні три роки він зіграв лише кілька хвилин (в березні проти Англії).

"Тепер я розумію, кожен матч за збірну був важливим, дуже важливим. Пам'ятаю, намагаюся пам'ятати кожен матч. Навіть якби це було зараз, проти будь-якої збірної я б віддавався усі 100 хвилин. Мені байдуже, чи буде це товариська гра, чи це, як у суботу, проти Англії. Мені байдуже.

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Хочу повернутися у збірну і знову пережити ті почуття. Усі мої спогади пов’язані з цими матчами. Я не знаю, скільки матчів я зіграв, чесно кажучи. 80 чи щось таке... 87? Я завжди буду їх пам'ятати. Перший гол за збірну? Румунії? Справді? Схоже, у Львові тоді перемогли 3:2. Ніколи не думав, кому і скільки вбив. Наразі згадав, що тоді було 3:2 у Львові, тренером був Маркевич.

Так, мрію зіграти за збірну України на Євро-2024. Саме для цього перейшов до ЧФР. Почав грати, сподіваюся забивати чи віддавати гольові, допомагати команді, більше грати, щоб повернутися до збірної", – сказав Коноплянка в інтерв'ю Prima Sport.

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