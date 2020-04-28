Коноплянка ефектно переграв Румунію в FIFA20 – феєрили Роналдо, Зідан і Анрі, забити вдалося навіть собою

Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка відстоював честь збірної України у кіберпротистоянні FIFA20. Женя переміг румунського футболіста Развана Маріна (3:0, 3:6, 4:2).

У першому матчі Коноплянка відкрив рахунок на 23-й хвилині, розігравши комбінацію легендами Реала. Зідан віддав на Роналдо, а той точно пробив у ближній кут. Марін непогано відповідав, але у воротах українця стіною стояв Аліссон, який потягнув низку гострих ударів.

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Наприкінці зустрічі Коноплянка закріпив перевагу – Агуеро створив стіночку з Мбаппе та вразив ворота. Встановивши комфортний рахунок, Євген вирішив зняти з гри Мбаппе і випустити на його місце себе.

На останній хвилині Коно забив якраз собою – віртуальний Женя отримав пас від Мессі, протягнув м'яч з центра поля та елегантно послав м'яч у сітку. 3:0 – розгром від Коноплянки в першому матчі.

Другий поєдинок розпочався з атак Маріна, який буквально не випускав Коноплянку за центр поля. Десь українця рятував Аліссон, а десь і він не допомагав. На 18-й хвилині румун забив собою, організувавши контрвипад через центр. Марін відразу подвоїв перевагу, але арбітри зафіксували офсайд.

Однак суперник все одно організував другий гол після схожої контратаки – відзначився Неймар. А розгромним рахунок зробив Салах, з легкістю обігравши ван Дейка один в один.

У компенсований до першого тайму час Коноплянка відквитав один гол завдяки індивідуальним якостям Мбаппе, однак у другій половині зустрічі Марін знищив Євгена. Салах навісив на Неймара – 4:1. Салах обіграв всю оборону українця та викотив на порожні Нею – 5:1. Нігерійський ветеран Окоча здалеку розрядив гармату – 6:1.

Коноплянка скоротив відставання дублем Агуеро: спершу гол від стійки, потім добивання після сольного проходу Мессі. Другий поєдинок завершився з рахунком 3:6 на користь Маріна.

У третьому вирішальному матчі Коноплянка відразу взяв ситуацію під свій контроль. Потужні удари Анрі та Джеррарда парирував Де Хеа, але на 25-й хвилині Роналдо пострілом з лінії штрафного майданчика вивів Євгена вперед.

Українець просто розривав опонента, але для голів трішки не вистачало. Роналдо та Зідан не реалізували супершанси, однак на 40-й хвилині Коно організував ефектну повітряну атаку за участю Анрі, Джеррарда та Роналдо та забив другий гол.

Лише після цього Марін прокинувся та почав камбекати собою віртуальним та Хаджі. Спершу Георге забив з пасу Маріна, а потім Марін зрівняв рахунок з передачі іменитого земляка. І все ж на 72-й хвилині Коноплянка вирвав перемогу зусиллями Роналдо та Анрі. А фінальну крапку розкішним голом поставив Зідан – 4:2.

Таким чином Євген від імені України тріумфував, здобувши дві перемоги над Маріном.

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