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Коноплянка готовий зіграти з Гертою

13:56 301 Читать на русском
Коноплянка готовий зіграти з Гертою
Євген Коноплянка / ФК Шальке

Український хавбек Шальке Євген Коноплянка може взяти участь у наступному матчі команди.

Про це повідомив головний тренер "кобальтових" Доменіко Тедеско на передматчевій прес-конференції. "Євген Коноплянка готовий зіграти", – сказав наставник прес-службі клубу.

Коноплянка повернувся до тренувань з Шальке

Нагадаємо, український хавбек пропустив перший матч "гірників" у новому році через застуду. Поєдинок Герта – Шальке відбудеться у п’ятницю, 25 січня. Початок гри о 21:30.

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Нагадаємо, у цьому сезоні Євген Коноплянка провів 14 матчів за Шальке в усіх турнірах. 29-річний вінгер записав у свій актив 2 результативні передачі.

Німеччина19 турБерлінський олімпійський стадіон (Берлін)

Герта - Шальке: П'ятниця 25 січня 2019

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Теги
Німеччина Доменіко Тедеско Доменіко Тедеско Герта - Шальке Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке
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