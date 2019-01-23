Коноплянка готовий зіграти з Гертою

Український хавбек Шальке Євген Коноплянка може взяти участь у наступному матчі команди.

Про це повідомив головний тренер "кобальтових" Доменіко Тедеско на передматчевій прес-конференції. "Євген Коноплянка готовий зіграти", – сказав наставник прес-службі клубу.

Коноплянка повернувся до тренувань з Шальке

Нагадаємо, український хавбек пропустив перший матч "гірників" у новому році через застуду. Поєдинок Герта – Шальке відбудеться у п’ятницю, 25 січня. Початок гри о 21:30.

Коноплянка шокував Бешикташ своїми апетитами щодо зарплати – українець хоче 4,5 мільйона євро на рік

Нагадаємо, у цьому сезоні Євген Коноплянка провів 14 матчів за Шальке в усіх турнірах. 29-річний вінгер записав у свій актив 2 результативні передачі.