Коноплянка близький до відновлення і має шанс вийти у матчі проти Сербії

Хавбек збірної України Євген Коноплянка може повністю відновитися перед останнім матчем відбору на Євро-2020 проти Сербії.

Гравець Шахтаря вже післязавтра (13 листопада) відновить роботу в загальній групі, інформує сайт УАФ.

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Коноплянка майже відновився після травми привідного м'яза, якої він зазнав у матчі Кубка України проти київського Динамо. Хавбек "синьо-жовтих" не допоможе команді у спарингу з естонцями (14 листопада), однак має шанс вийти на поле у гостьовому протистоянні із Сербією (17 листопада).

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До слова, Коноплянка відзначився дублем у попередньому матчі проти балканців, який закінчився надупевненою перемогою України з рахунком 5:0.