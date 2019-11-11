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Коноплянка близький до відновлення і має шанс вийти у матчі проти Сербії

22:57 278 Читать на русском
Коноплянка близький до відновлення і має шанс вийти у матчі проти Сербії
Євген Коноплянка / Фото УАФ

Хавбек збірної України Євген Коноплянка може повністю відновитися перед останнім матчем відбору на Євро-2020 проти Сербії.

 

Гравець Шахтаря вже післязавтра (13 листопада) відновить роботу в загальній групі, інформує сайт УАФ.

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Коноплянка майже відновився після травми привідного м'яза, якої він зазнав у матчі Кубка України проти київського Динамо. Хавбек "синьо-жовтих" не допоможе команді у спарингу з естонцями (14 листопада), однак має шанс вийти на поле у гостьовому протистоянні із Сербією (17 листопада).

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До слова, Коноплянка відзначився дублем у попередньому матчі проти балканців, який закінчився надупевненою перемогою України з рахунком 5:0.

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Теги
Україна - Естонія Збірна України Сербія - Україна Україна Україна Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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