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Коноплянка: Без Зінченка Манчестер Сіті не той, провали на лівому фланзі

16:37 168 Читать на русском
Коноплянка: Без Зінченка Манчестер Сіті не той, провали на лівому фланзі
Олександр Зінченко / фото: Манчестер Сіті

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка після нічиєї з Манчестер Сіті (1:1) в Лізі чемпіонів оцінив роль Олександра Зінченка в англійському клубі.

56’ Ілкай Ґюндоґан
 
Манор Соломон 69’
56’ Ілкай Ґюндоґан
69’ Манор Соломон

"Просто можу сказати unbelieveable (неймовірно. – примітка). Правда, приємно везти з Етіхад очки, до того ж уперше. У колективі ми знали, на що готові, які завдання ставимо. Ми були впевнені, без впевненості який успіх прийде?

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Ми підбадьорювали всіх, говорили: "Приїхали сюди, щоб подивитися на стадіон? На зірок? Ні, ми можемо все перевернути з ніг на голову. Все може бути в нашу користь". Плюс-мінус чогось досягли.

Без Зінченка Ман Сіті не той? Так. Ви ж бачили, провали були на лівому фланзі. Нехай Зінченко поки що попкорн їсть, дивиться телевізор", – сказав Коноплянка каналу Трендець.

Нагадаємо, в середині жовтня Зінченко отримав травму коліна і був прооперований в Барселоні. Невдовзі український футболіст має відновити тренування в основній групі Манчестер Сіті.

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Теги
Манчестер Сіті - Шахтар Євген Коноплянка Євген Коноплянка Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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