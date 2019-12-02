Коноплянка – про зароблений пенальті проти Маріуполя: Я вчасно впав, хоча міг встояти на ногах

Хавбек Шахтаря Євген Коноплянка прокоментував зіткнення із захисником Маріуполя, яке призвело до пенальті у ворота азовців.

Півзахисник "гірників" зізнався, що доклав трішки хитрощів для здобуття "позначки".

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"Я вчасно впав. Звичайно, я міг встояти на ногах, але захисник потягнув, тому у мене був хороший момент. Я ним скористався", – розповів Коноплянка у коментарі Великий Футбол.

Нагадаємо, Тайсон реалізував пенальті, однак Маріуполь зрівняв рахунок у другому таймі – 1:1.

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