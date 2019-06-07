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"Що казати, якщо люди в Реал переходять": Коноплянка – про матч із Сербією

15:09 876 Читать на русском
"Що казати, якщо люди в Реал переходять": Коноплянка – про матч із Сербією
Євген Коноплянка / УАФ

Вінгер збірної України Євген Коноплянка поділився очікуваннями від матчу відбору до Євро-2020 проти Сербії.

 

"Буде цікавий матч і боротьба, до ворожки не ходи. Все інше в наших руках і все від нас залежить. Ми повинні показати, що граємо вдома і налаштовані тільки на перемогу. Щоб серби зрозуміли це з першої хвилини.

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Це сильний суперник. Окремо – питань взагалі немає, якщо люди переходять в Реал Мадрид. Тому нам варто налаштуватися серйозно, що ми і робимо", – сказав Коноплянка Футбол NEWS.

Матч Україна – Сербія відбудеться сьогодні, 7 червня, о 21:45 на Арені Львів.

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Україна Україна Україна - Сербія Збірна України Сербія Сербія Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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