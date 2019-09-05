Коноплянка – про дебютний матч за Шахтар: Думаю, адаптація уже минула

Новоспечений півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка поділився враженнями після першого матчу у складі "гірників" у спарингу з Колосом (1:1).

"Персонального завдання не було, бо це командна гра. На полі 11 гравців і ще семеро на лавці. Нам важко було зіграватися, ми всі – новачки. Прийшли молоді футболісти, прийшов я – потрібно було зрозуміти один одного. Це нелегко зробити. Матч необхідний в першу чергу для кондицій і знайомства з партнерами. Ми зіграли добре.

Коноплянка виконав поставлене завдання на матч, – Каштру

Ще перед підписанням контракту говорив з Каштру. Все добре, ми з ним спілкуємося англійською. Немає ніяких проблем.

Час для адаптації? Думаю, що вона вже минула. Все нормально. Я три місяці не був у команді. Ви думаєте, я не хочу показати, на що здатний? Важко це зробити, не приховую. У мене щось не виходило, десь не добігав. Але через два тижні буду готовий і тоді станемо оцінювати мене" – цитує Коноплянку прес-служба Шахтаря.

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