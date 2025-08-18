Захисник "гірників" Юхим Конопля поділився емоціями від перемоги у матчі 3-го туру УПЛ над Вересом (2:0), де йому вдалося відзначитись.

"Вважаю, що гра була повністю під нашим контролем з першої до останньої хвилини. Верес намагався не дати нам забити гол, але добре, що вийшло забити під кінець першого тайму. Я вважаю, що це дуже важливий гол. Але загалом вони не завдали нам жодних неприємностей.

Туран після перемоги над Вересом натякнув на "внутрішній конфлікт" у Шахтарі: "Намагаємося шукати рішення"

Щодо святкування... Ми з нашим водієм дядьком Юрою домовилися, що якщо я заб’ю, то зроблю саме так. Він дуже радий був, коли мене побачив – мало не плакав.

Звісно, дуже важливо, що забили саме так, зі стандарту, бо була важка гра. Важке поле, і нам важко було швидко рухати м’яч впродовж усього першого тайму.

У другому таймі попросив заміну. Трохи турбує привідний м’яз – під час прискорення відчув його й одразу попросив про заміну. Будемо працювати з лікарями, щоб якнайшвидше повернутися на поле", – цитує Коноплю офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, захисник "гірників" став першим українцем, якому вдалось відзначитись за каденції Арди Турана – до цього у новому сезоні забивали лише бразильці.

Шахтар з дебютним голом українця переміг Верес і впритул наблизився до Динамо – "гірники" зазнали 2-х втрат