Конопля: Збірна України U-20 посіла б третє місце в УПЛ

Захисник збірної України U-20 Юхим Конопля розповів про перемогу на чемпіонаті світу в Польщі.

"Сподіваюся, протягом найближчих 10 років національна збірна теж стане чемпіоном світу. Кого з команди U-20 можна вже викликати в головну? Думаю, ніхто б не загубився.

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Якщо команду U-20 заявити в УПЛ... Порвемо всіх. Третє місце було б точно. Петраков справді диктатор? У дисципліні – так, але це та дрібниця, без якої б ми не впоралися", – сказав Конопля в ефірі YouTube-каналу "Триндець".

Нагадаємо, напередодні юніорська збірна України тріумфально завершила виступи на чемпіонаті світу в Польщі, у фіналі обігравши команду Кореї U-20 (3:1).

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