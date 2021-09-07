Конопля застеріг збірну України від недооцінки Чехії
Захисник Шахтаря Юхим Конопля підсилив головну команду "синьо-жовтих" перед спарингом з чехами.
"Виклик до збірної – це завжди приємно. Це головна команда країни. Я дуже радий бачити всіх хлопців. Приїхав сюди, щоб досягати результату разом з командою.
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Дуже сподобалося, як грала команда проти Франції. Всі хлопці старалися і билися один за одного. Так, звичайно, завжди хочеться грати. Всі будуть чекати свого шансу, сподіваюся, я його отримаю.
Чехія – злагоджена і організована команда. Думаю, тренерський штаб нам ще пояснить докладніше, що і як краще робити, а там вже будемо пробувати під час гри", – сказав Конопля для ТК Футбол.
Товариська гра Чехія – Україна запланована на 8 вересня, стартовий свисток пролунає о 21:45.
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