Дружина 22-річного гравця донеччан та збірної України Анастасія – вагітна. Про це пара повідомила на своїй спільній сторінці у соціальній мережі Instagram, влаштувавши на честь цієї події яскраву фотосесію.

Український володар Кубка і Суперкубка європейського чемпіонату продовжить кар'єру в Казахстані

"Результат нашого безмежного кохання. Новий, найважливіший розділ нашої великої історії", – підписали закохані свої світлини.

Нагадаємо, нині Конопля з Шахтарем готується до старту нового сезону – напередодні "гірники" розпочали другий збір у словенському Брдо. Вже у неділю на підопічних Ігора Йовічевіча чекає серйозний виклик – "помаранчево-чорні" проведуть товариський матч з італійською Ромою.

Шахтар після революції: яку команду будує Йовічевіч?