"Словаччина втричі краще організована, ніж Румунія. Вони показали, що можуть здобувати результат проти сильних опонентів завдяки командній силі, а не завдяки зірковим гравцям. У цій грі буде вирішуватися наша доля.

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Нам потрібно навчитися у гравців Словаччини тому, як вони віддавалися на полі. Ми хочемо реабілітуватися. З нашого боку точно буде самовіддача", – поділився Конопля у коментарі ВЗбірна.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна розпочнеться вже сьогодні, 21 червня, початок о 16:00. Перший тур склався для команд по-різному: Словаччина сенсаційно здолала Бельгію (0:1), а Україна була розбита Румунією (0:3).

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