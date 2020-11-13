"У нас було достатньо багато моментів, які ми, на жаль, не змогли реалізувати. Полякам, можливо, десь пощастило, але й у везінні теж є майстерність, це все не просто так.

Ребров очолить збірну України влітку, – ЗМІ

Не було ніякого хвилювання. Нам дали настанову на гру і ми намагалися її виконувати. Просто багато чого не вийшло", – сказав Конопля у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, на збірну України очікують два заключні поєдинки Ліги націй: проти Німеччини 14 листопада та Швейцарії 17-го.

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