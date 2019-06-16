Конопля: Сподіваюсь, європейські клуби звертатимуть на нас увагу

Захисник збірної України U-20 Юхим Конопля прокоментував перемогу на молодіжному чемпіонаті світу-2019.

"Не віриться. Я не знаю, через день, два, тиждень – коли я це зможу зрозуміти, я вам точно сказати не можу. Так, мабуть, всі ми, пацани і тренерський колектив. Це просто щось неймовірне.

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Перемога – це досягнення для всієї країни. Сподіваюся, вона дасть поштовх для розвитку всього українського футболу і, можливо, команди з Європи почнуть звертати на нас увагу.

І хочу подякувати своїм близьким за підтримку, яку вони надавали завжди, особливо у важкі хвилини. Навіть просто по той бік слухавки я відчував їх присутність.

Хлопці та тренери жартують, що я рудий. Є у нас таке. Вийшло, що на фарт", – поділився Конопля в коментарі FootballHub.

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