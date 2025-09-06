"Ну звісно, у Франції суперякісні гравці. Дуже важко грати в обороні, але всі намагалися, старалися. Всі бачили, що ми навіть мали свої моменти. Я думаю, всі розуміли, що Франція – сильна команда.

Трубін – про найкращий сейв з Францією, настрій у роздягальні й невикористані шанси України: "Все так швидко відбулося"

Сергій Станіславович Ребров в першу чергу казав, і всі це знали, що французи дуже сильні в атаці, і нам треба буде працювати максимально організовано. Шкода, що пропустили швидкий гол, але добре, що після цього не пропустили ще. Всі розуміли, що буде швидка гра: нам тренер казав, і ми це розуміли", – цитує Коноплю Суспільне Спорт.

Нагадаємо, збірна України не змогла знайти аргументів проти Франції, поступившись з рахунком 0:2. Юхим Конопля вийшов в основі і провів на полі весь матч. Свій наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють у вівторок, 9 вересня, проти Азербайджану.

