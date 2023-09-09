Захисник Шахтаря і збірної України Юхим Конопля поділився очікуваннями від матчу відбору на Євро-2024 з англійцями.

"І стан поля, і сам стадіон дуже чудовий. Настрій бойовий, ми серйозно готуємося до гри.

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Тренерський штаб дуже якісно підвів нас до цього матчу. Нам давали таке навантаження, яке було потрібне – комусь більше, комусь менше, тому що після клубів усі були в різному стані. Зараз, я вважаю, ми підійшли до гри в оптимальних кондиціях.

Найважливішим з перших хвилин буде показувати агресію, бо ми граємо вдома. Я впевнений, буде дуже багато вболівальників, які будуть нас гнати вперед.

Головне завдання – не пропустити? Ні, ну якщо з таким завданням виходити на гру, то нічого гарного з цього не вийде. Є план і ми будемо намагатися його дотримуватись.

Я спробую знову забити за збірну, але нічого не обіцяю, тому що суперник дуже серйозний. Потрібно буде викладатися, а за це я можу відповісти", - сказав Конопля у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, матч проти збірної Англії відбудеться вже сьогодні, 9 вересня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 19:00.

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