toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
АТАЛАНТА - МІЛАН ТОТТЕНХЕМ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - ЛАЦІО

Конопля розповів, хто з гравців збірної України U-20 ділив рекордну премію за перемогу на чемпіонаті світу

15:38 1207 Читать на русском
Конопля розповів, хто з гравців збірної України U-20 ділив рекордну премію за перемогу на чемпіонаті світу
Владислав Супряга та Юхим Конопля / AP

Захисник Десни Юхим Конопля прокоментував отримання премії за історичний тріумф збірної України U-20 на цьогорічному чемпіонаті світу.

"Чесно кажучи, я не знав, яким буде розмір премії. Знав, що повідомлять лише на нагородженні.

"Та, що та Україна", – Сікан пригадав скептичні настрої перед тріумфальним чемпіонатом світу U-20

Валера Бондар все добре і справедливо розподілив. Велика подяка. У моєму житті це точно рекордна премія. Кажуть, що це і в історії збірної рекордна премія, дуже приємно", – сказав Конопля у коментарі програмі Футбольний формат.

"Гроші, джипи, тьолки і сауни", – Петраков пояснив, чому молоді українські футболісти не їдуть в закордонні чемпіонати

Нагадаємо, фінансова нагорода для Олександра Петракова та його зіркової команди склала один мільйон доларів.

blog_ava
Ротань назвав четвірку найкращих гравців збірної України у 2019 році
10:10
5011
Теги
Збірна України Валерій Бондар Валерій Бондар Юхим Конопля Юхим Конопля Україна U-20 Україна U-20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо офіційно повернуло Русина
    Україна — 16:512646 Динамо офіційно повернуло Русина
2
дн
:
23
год
:
36
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук