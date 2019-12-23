Конопля розповів, хто з гравців збірної України U-20 ділив рекордну премію за перемогу на чемпіонаті світу

Захисник Десни Юхим Конопля прокоментував отримання премії за історичний тріумф збірної України U-20 на цьогорічному чемпіонаті світу.

"Чесно кажучи, я не знав, яким буде розмір премії. Знав, що повідомлять лише на нагородженні.

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Валера Бондар все добре і справедливо розподілив. Велика подяка. У моєму житті це точно рекордна премія. Кажуть, що це і в історії збірної рекордна премія, дуже приємно", – сказав Конопля у коментарі програмі Футбольний формат.

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Нагадаємо, фінансова нагорода для Олександра Петракова та його зіркової команди склала один мільйон доларів.