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Конопля розповів, скільки гравці збірної України U-20 отримали за перемогу на ЧС-2019 – смішна сума

22:11 183 Читать на русском
Конопля розповів, скільки гравці збірної України U-20 отримали за перемогу на ЧС-2019 – смішна сума
Юхим Конопля / ФІФА

Захисник чернігівської Десни Юхим Конопля назвав суму, яку гравці збірної України U-20 отримали за перемогу на чемпіонаті світу-2019.

"Після матчу в Польщі ще пообіцяли, сказали, що не образять, поки все. Я так розумію, що нам заплатили офіційно через міністерство, від нашої держави. Нам дали по 18 тисяч гривень", – сказав Конопля програмі Профутбол.

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Нагадаємо, на початку літа збірна України U-20 вперше в історії стала переможцем чемпіонату світу, обігравши у фіналі Південну Корею з рахунком 3:1.

Наразі багато гравців тієї команди вже викликані до лав збірної України U-21 на матчі відбору Євро-2021.

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