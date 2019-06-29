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Чемпіон світу U-20 Конопля пояснив, чому обрав саме Десну

17:58 515 Читать на русском
Чемпіон світу U-20 Конопля пояснив, чому обрав саме Десну
Юхим Конопля / Фото прес-служби Десни

Один з творців історичної перемоги збірної України U-20 на чемпіонаті світу Юхим Конопля поділився думками щодо зміни клубу.

19-річний гравець перейшов з Шахтаря на правах оренди.

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"Десна мені здавалася доволі привабливою командою, з гарним тренером, який дивиться на гру по-сучасному, пропагує більш атакувальний футбол. Деякі команди в Україні люблять просто закритися, десь знайти свой момент та заштовхати м'яч у ворота... У "синьо-білих" інший стиль, тому мій вибір і пав на Десну", – цитує Коноплю офіційний сайт чернігівського клубу.

Нагадаємо, у червні фланговий захисник разом зі збірною України U-20 виграв молодіжний чемпіонат світу, який проходив у Польщі.

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