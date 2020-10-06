"Радів, звичайно, емоції тільки позитивні. Мені подзвонив адміністратор і сказав, що мене викликали.

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Я не знаю, чи будуть індивідуальні бесіди з Андрієм Шевченком. На тренуванні кількома словами обмінялися, були суто робочі підказки. Знаю всіх до єдиного гравців збірної України, це ж наша національна команда", – сказав Конопля у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, для 21-річного оборонця цей виклик до табору збірної став першим. Він може дебютувати вже завтра (7 жовтня) – Україна зіграє спаринг проти Франції.

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