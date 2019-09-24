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Конопля оцінив успіхи чемпіонів світу U-20 в дорослому футболі і пояснив, чому Сікан загубився в Шахтарі

24 вересня 23:10 269 Читать на русском
Конопля оцінив успіхи чемпіонів світу U-20 в дорослому футболі і пояснив, чому Сікан загубився в Шахтарі
Данило Сікан / Getty images

Захисник Десни Юхим Конопля розповів, хто зі збірної України U-20 найбільш успішно перейшов у дорослий футбол.

"Влад Супряга, звичайно, молодець. В останньому турі забив два м'ячі. Але він не завжди грає. У Максима Чеха в Маріуполі теж виходить зі змінним успіхом – то грає, то ні. Данило Сікан в Шахтарі загубився. Але в команді, де є Мораєс, будь-хто загубився б.

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Тому найкраще, напевно, вписався Сергій Булеца – він зіграв у всіх матчах СК Дніпро-1 в цьому сезоні і відчуває себе досить впевнено, показує хороший рівень.

Можу сказати, що Данило Бескоровайний грає в хорошій команді у себе в Словаччині (Дунайська Стреда. – прим.), Вони йдуть у трійці, а він зараз постійно в складі, стабільно основний гравець", – цитує Коноплю Сегодня.

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