Юрій Данченко, агент Юхима Коноплі, розповів про нинішній стан справ у захисника Шахтаря.

"Десна вийшла з відпустки, але Конопля не повернувся? Наразі Юхим тренується в Києві і чекає, що за нього вирішить Шахтар.

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Тут є три варіанти. Можливо, захисник поїде на збори з "гірниками", можливо, прийме запрошення іншого клубу. Або ж повернеться в оренду в Десну, де на нього дуже розраховують", – цитує Данченка Команда 1.

21-річний оборонець Шахтаря провів першу половину сезону у Десні на правах оренди. У нинішньому розіграші УПЛ Конопля зіграв в 11-ти матчах.

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