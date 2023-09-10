"Відчуваю насамперед гордість. Дуже велика радість була, коли я виходив на поле та чув оплески, свист, бачив вболівальників. Мандражу не було, бо було чітке розуміння, що робити на полі. Була лише відповідальність.

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Звісно, трішки десь поспішали, коли забирали м'яч, але це нормально, всі можуть помилятися, у цьому нічого страшного немає.

Щодо гола... Інтуїтивно відчули один одного з Зінченком, бо в одній команді граємо, дуже добре всі спілкуємося і знаємо побажання один одного. Наприклад, я наперед знав, що там хтось буде, або Сашко, або Михайло (Мудрик, – прим.). І коли підняв голову, подивився – там був Сашко. Я й знайшов його передачею.

Як взагалі грати з Англією? У них було дуже багато зіркових гравців, а у нас – команда. Команду набагато складніше обіграти, ніж кількох окремо взятих гравців. У них дуже зірковий склад, багато хто грає у світових клубах, але я вважаю, що ми максимально не дали їм зробити нічого такого небезпечного в атаці. У них був контроль, так, але моментів не було", – сказав Конопля у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Юхим став одним із героїв поєдинку з Англією, записавши до свого активу результативну передачу.

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