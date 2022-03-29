Захисник Шахтаря Юхим Конопля вважає, що "синьо-жовтим" у боротьбі за вихід на ЧС-2022 доведеться розраховувати лише на характер.

"Якщо потрібно буде набрати фізичну форму, то знадобиться три тижні. Але з огляду на те, що востаннє ми проводили матчі десь у середині лютого в Туреччині, то не знаю навіть...

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Тут уже питання внутрішнє для кожного, хто як зможе налаштуватися. Якщо стільки не грати, то потрібний стрижень, треба характер показувати", – сказав Конопля в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, поєдинок збірної України у плей-оф відбору до ЧС-2022 проти Шотландії перенесли на червень, але до того часу наша команда через війну не матиме ігрової практики.

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