"Не буду оригінальним, коли скажу, що гра буде визначальною для обох збірних. Хоча в гіршому становищі українці, в яких попереду два гостьових матчі й котрим загрожує виліт з групи В. Все ж, я переконаний, що й цей фактор сприятиме згуртуванню підопічних Сергія Реброва й бажанню продемонструвати свої найкращі якості. Думаю, що українці візьмуть гору – 2:1.

Грузія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

Складається враження, що пік спортивної форми грузинської збірної вже пройшов, тоді як українці лише розганяються. Зрештою, й наша збірна укомплектована більш якісними виконавцями. Саме командна злагодженість повинна допомогти схилити шальки терезів на свій бік.

Визначати стартовий склад – прерогатива керманича Сергія Реброва. Статусність поєдинку, складне турнірне становище змусить наших зіграти через не можу.

Грузини дуже вміло вибігають в атаку, використовуючи передачі низом. Тому треба дорожити м'ячем, грати компактно. Також багато залежатиме від того, чи буде феєрити лідер господарів Хвіча Кварацхелія. Сподіваюся, що Юхим Конопля подбає, щоб той був непомітний. Втім, це лише наші гіпотези, але я вірю, що Сергій Ребров точно знає, що треба, аби перемогти в Батумі", – сказав Микитин у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, матч Грузія – Україна відбудеться в суботу, 16 листопада, на AdjaraBet Arena в Батумі. Стартовий свисток повинен пролунати о 19:00 за київським часом.

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