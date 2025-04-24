Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що 25-річний футболіст не має наміру продовжувати угоду з клубом і вже розглядає варіанти кар'єри за кордоном.

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Однак, за інформацією terrikon.com, ситуація виглядає дещо інакше. Станом на зараз Шахтар не надавав Коноплі жодної офіційної пропозиції щодо нового контракту.

Його нинішня угода чинна до 30 вересня 2026 року, а трансферна вартість захисника, за даними Transfermarkt, становить 7 мільйонів євро.

Зазначимо, що Конопля не з'являвся на полі після травми, отриманої в матчі плей-офф Ліги націй Україна – Бельгія.

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