"У нас хороша академія, яка завжди показувала рівень та конкурувала з Динамо, давала їм прикурити. У нас завжди була боротьба у всіх вікових групах. Практично всі збірні складаються саме з гравців Шахтаря та Динамо.

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Просто в динамівської молоді, мабуть, більше досвіду, адже в них менше легіонерів і в них першочергово було більше довіри з боку керівництва клубу та тренерів. Але не погоджуся з тим, що в них більше потенціалу, ніж у хлопців з академії Шахтаря.

Важко сказати, чия академія краща і хто виховав кращих футболістів. І там, і там є таланти, потенційно гравці топового рівня та майбутні лідери збірної. Тому я не вважаю, що ми будемо комусь поступатися", – цитує Коноплю Tribuna.

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