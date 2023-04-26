– Чому не поїхав у збірну?

– У мене дійсно є проблема, яка зі мною з другої гри Ліги чемпіонів. У мене була пахова грижа, як було в Маліновського, Ярмоленка. Мене прооперували перед Новим роком, видалили грижу, поставили сітку. Це була основна проблема, а залишилася ще другорядна. Це пубалгія – постійне запалення в паху, що дуже болить.

"Років 10-15 тому до збірної України люди без ніг їздили": Циганик прокоментував резонансну відмову Коноплі від виклику

От ми зіграли з Фейєнордом, Ренном, чемпіонат, постійні переїзди, ще й коли ти сидячи їдеш – то воно все затікає, що на наступний день ходити було важко. Я з ліжка підіймаюся як вагітний через бік, бо не можу підняти корпус.

– Але ти граєш з Рухом тайм.

– Я поговорив перед цим з Ротанем. Все це пояснив. Я не знав, чи буду грати з Рухом. Петрович сказав: "Роби, як вважаєш за потрібне. Якщо потрібно лікуватись, то лікуйся". У нас було 4 чи 5 вихідних після Руха. Я сподівався саме на оці вихідні, бо була змога робити фізіопроцедури, стретчинг. Було важливо отримати спокій, щоб не бігати, нічого не робити.

Я коли навіть дивився матч з Англією, то у нас на наступний день була товариська гра. Я не грав, тренувався індивідуально. Коли я бігав, то боліло. Розумів, що на 70% не зміг би зіграти на Вемблі. Тільки себе підвів би, команду, Петровича, якби він мене поставив. На себе звернув би всю увагу. Розумію, що коли приїжджаєш у збірну, то нікого не хвилює – болить чи не болить, ти повинен виходити та шарашити на 200%.

– Кейна ти б не закрив там?

– У тому стані не закрив би. Я з Петровичем побалакав. Я готувався зіграти проти Руха, не знав, чи поставлять мене. Я зробив 3 чи 4 уколи за декілька днів перед грою. Сказали, що я на заміні. Думаю: "Добре, не доведеться нічого нікому пояснювати". А потім сиджу, заварив чайок в перерві, взяв печеньку, а мені кажуть: "Переодягайся". Ну, окей. Вони знали, що болить, але тренерський штаб мені довіряє. Якщо кажу, що можуть на мене розраховувати, то розраховують. Я сказав, що якщо що, то вийду.

– Якби ти не зіграв тих 45 хвилин, то нічого б не було.

– Не знаю, звідки УАФ взяла інформацію, що я травмувався. Я такого не казав. Лікарі збірної розуміють, яка в мене проблема, – сказав Конопля в інтерв'ю Брутальному футболу.

Динамо – Шахтар: Київ рятує неочевидний герой, суддівство цікавіше за гру, дикі привози, заміна Мудрику і Циганкову