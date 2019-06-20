toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ДАРІО СРНА НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Конопля – про півфінал молодіжного ЧС-2019: Італійці курили біля автобуса одразу після матчу

20:15 1303 Читать на русском
Конопля – про півфінал молодіжного ЧС-2019: Італійці курили біля автобуса одразу після матчу
Юхим Конопля / офіційний сайт УАФ

Захисник збірної України U-20 Юхим Конопля згадав найбільш курйозний випадок на чемпіонаті світу.

65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов

"Запам'ятався момент: після матчу з Італією виходимо зі стадіону до автобусів – їхній і наш паркувалися поруч. Італійці майже всією командою стоять біля свого автобуса і курять: хто звичайні сигарети, хто електронні. Повз проходять їхні тренери, лікарі – нуль реакції.

Конопля: Збірна України U-20 посіла б третє місце в УПЛ

Хоча це для них звична справа. Пам'ятаю, ще в минулому році на Євро їх штрафували в готелі за те, що вони курили в номерах. І взагалі італійці – найбільш огидні: більших симулянтів і провокаторів важко знайти. А їх тренери з суддями поводяться так, ніби ті якісь школярі", – розповів Конопля у коментарі Сегодня.

Нагадаємо, Конопля у складі збірної України U-20 здобув перемогу на чемпіонаті світу-2019, у фіналі обігравши Південну Корею (3:1).

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки

blog_ava
Срна увійшов у тренерський штаб Шахтаря
10:09
8460
Теги
Італія U-20 Італія U-20 Юхим Конопля Юхим Конопля Україна U-20 Україна U-20 Україна U-20 - Італія U-20 Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
43
хв
Уругвай
02:00
Японія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук