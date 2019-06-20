Конопля – про півфінал молодіжного ЧС-2019: Італійці курили біля автобуса одразу після матчу

Захисник збірної України U-20 Юхим Конопля згадав найбільш курйозний випадок на чемпіонаті світу.

"Запам'ятався момент: після матчу з Італією виходимо зі стадіону до автобусів – їхній і наш паркувалися поруч. Італійці майже всією командою стоять біля свого автобуса і курять: хто звичайні сигарети, хто електронні. Повз проходять їхні тренери, лікарі – нуль реакції.

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Хоча це для них звична справа. Пам'ятаю, ще в минулому році на Євро їх штрафували в готелі за те, що вони курили в номерах. І взагалі італійці – найбільш огидні: більших симулянтів і провокаторів важко знайти. А їх тренери з суддями поводяться так, ніби ті якісь школярі", – розповів Конопля у коментарі Сегодня.

Нагадаємо, Конопля у складі збірної України U-20 здобув перемогу на чемпіонаті світу-2019, у фіналі обігравши Південну Корею (3:1).

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