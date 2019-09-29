Кононов звільнений зі Спартака після 4-х поспіль поразок – повний провал "почесного громадянина Львова"

Московський Спартак звільнив Олега Кононова з посади головного тренера. Поразка від останньої команди РПЛ стала останньою краплею.

Спартак на своєму офіційному сайті повідомив про відставку Олега Кононова з посади головного тренера. Керівництво московського клубу прийняло заяву про звільнення після домашньої поразки у матчі 11 туру РПЛ проти Оренбурга (1:2), який перебуває на останній сходинці в турнірній таблиці. Це вже 4-та поразка столичної команди поспіль.

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Колишній наставник Карпат прийшов у Спартак минулого листопада, змінивши на посаді колишнього тренера Динамо Рауля Ріанчо. Зараз "червоно-білі" перебувають на 9 сходинці в РПЛ, набравши 14 очок.

Варто зазначити, що до матчу з Краснодаром готуватиме інший екс-карпатівець Сергій Кузнєцов. Він працював у штабі Кононова.

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