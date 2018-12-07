КОНМЕБОЛ відмовилася визнавати Боку Хуніорс переможцем Кубка Лібертадорес – чемпіон визначиться у Мадриді

Переможець Кубка Лібертадорес між аргентинськими клубами Бока Хуніорс та Рівер Плейт визначиться на футбольному полі.

Південноамериканська футбольна конфедерація (КОНМЕБОЛ) відповіла відмовою на запит Боки Хуніорс щодо зарахування Рівер Плейту технічної поразки у фіналі Кубка Лібертадорес, повідомляє Thomson Reuters Foundation News.

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Нагадаємо, фанати Рівера влаштували масові заворушення перед матчем, через які постраждали гравці Боки Хуніорс. Така поведінка змусила федерацію перенести поєдинок з Аргентини до Мадрида.

Матч Рівер Плейт – Бока Хуніорс відбудеться 9 грудня в Мадриді, початок о 19:30.