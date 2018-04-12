КОНМЕБОЛ просить ФІФА розширити ЧС-2022 до 48 команд – "це цікава ідея"

Південноамериканська футбольна Конфедерація (КОНМЕБОЛ) виступила з ідеєю збільшити кількість команд на Чемпіонаті світу, який має відбутися у Катарі у 2022-му.

У четвер, 12 квітня відбувся Конгрес КОНМЕБОЛ, на якому було висунуто прохання провести ЧС-2022 у розширеному складі. Нагадаємо, раніше ФІФА ухвалила рішення збільшити кількість учасників Чемпіонату світу з 32 до 48 національних команд, починаючи з 2026 року.

КОМНЕБОЛ та її президент Алехандро Домінгес просять главу міжнародної футбольної асоціації Джанні Інфантіно пришвидшити ці плани на 4 роки. Відповідну заяву підписали усі 10 країн, які беруть участь у відборі до ЧС від Південної Америки.

ЧС-2026 на 48 учасників. Яким він буде?

Згідно з цією пропозицією, 6 команд із цієї зони виходили б на Мундіаль напряму, а ще одна грала турнір плей-офф, де братимуть участь 6 збірних.

Інфантіно назвав цікавою пропозицію збільшити кількість команд з 2022 року. Доходи розширеного Чемпіонату світу мають зрости на 20%, однак Європейська асоціація клубів критикує таке рішення через "падіння конкурентоздатність турніру".

Збільшення кількості команд з ЧС-2022 може зіткнутись з перешкодами, адже кількість матчів зросте з 64 до 80, а турнір у Катарі і так має відбутись посеред сезону – у листопаді-грудні.