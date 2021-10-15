КОНМЕБОЛ звернулась до IFAB (Міжнародна рада футбольних асоціацій, – прим.) із запитом збільшити перерву між таймами з 15 до 25 хвилин, інформує ESPN.

УЄФА офіційно ініціював зміну правил через скандальний гол Мбаппе у фіналі Ліги націй

Таке прохання викликано тим, що у конфедерації мають намір влаштовувати яскраві шоу в стилі Супербоула (фінал за звання тріумфатора чемпіонату з американського футболу, – прим.) під час перерви. Ідея буде розглянута 27 жовтня.

Зазначимо, що такі зміни стосуватимуться матчів на кшталт фіналу Кубка Лібертадорес та будуть застосовані лише у змаганнях в Південній Америці.

Неймар наслідує легенд: володарі "Золотих м'ячів", рекордсмени, чемпіони світу та Європи, які пішли з футболу надто рано