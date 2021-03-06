Південноамериканські збірні не гратимуть у найближчі дати, відведені для поєдинків національних команд.

КОНМЕБОЛ у своєму твіттері оголосив про перенесення матчів відбору до ЧС-2022, які були заплановані на кінець березня 2021 року, на невизначений термін.

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Причиною стала неможливість зібрати усіх гравців у зазначені терміни. КОНМЕБОЛ разом з ФІФА проаналізують розклад команд, аби знайти дати, в які можна зіграти перенесені зустрічі. Раніше клубні тренери, зокрема Юрген Клопп та Хосеп Гвардіола, заявляли, що не відпускатимуть гравців до розташування збірних.

Зазначимо, що відбірковий турнір в Південній Америці вже відстає від графіку на чотири тури через пандемію коронавірусу, а влітку на континенті відбудеться перенесений Копа Америка-2020.

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