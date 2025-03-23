Крістофер Нкунку приєднався до лондонців у 2023 році. Утім, французький нападник не зумів закріпитися у стартовому складі Челсі. Справа не лише у травмах, які переслідують гравця, а й у його низькій результативності.

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В останніх п'яти матчах Нкунку виходив у старті, але забити йому вдалося лише у ворота аутсайдера Саутгемптона. Керівництво "синіх" практично вже вирішило, що француз має покинути клуб влітку, хоча його контракт діє до 2029 року.

Крім того, як повідомляє teamtalk, Челсі планує продати Жоау Фелікса, якого навряд чи викупить Мілан. У списку на вихід також є Рахім Стерлінг. Англієць наразі виступає за Арсенал на правах оренди.

До слова, Нкунку – універсальний нападник. Він також може грати на позиції Михайла Мудрика.

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