"Таловєров знайшов свій чемпіонат, який підходить для його ігрового стилю. Адже в Чемпіоншипі менше контролю м'яча, зате більше боротьби. Максим частіше сприймається, як руйнівник, хоча останнім часом став діяти різноманітніше.

Таловєров озвучив справжню мету переходу в Сток Сіті

Він може затриматися в Сток Сіті, стати одним з лідерів, для цього в нього є всі задатки. А вже потім можна зробити черговий крок вперед. Мені подобається в Таловєрові його впевненість у своїх силах, що допомагає не підводити в ключові моменти на клубному рівні й в збірній України.

Чи може він закріпитися в головній команді країни? Все залежить від нього, наскільки кваліфіковано він працюватиме над виправленням недоліків. Тільки часу на адаптацію немає, бо молодші конкуренти вже дихають в спину, зокрема, динамівець Тарас Михавко. Ось чому новий сезон може стати для 25-річного Таловєрова визначальним", – заявив український тренер Олег Федорчук в інтерв'ю Sport.ua.

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