Захисник Джейсон Денаєр на правах вільного агента приєднався до Шабаб Аль-Ахлі, інформує прес-служба клубу.

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Через травму 27-річний гравець збірної Бельгії не виходив на поле з квітня. Ліон вирішив не продовжувати контракт з центрбеком. За неофіційною інформацією, Шабаб Аль-Ахлі запропонував Денаєру річний контракт із зарплатою 1,5 млн євро плюс бонуси.

Це далеко не перший гравець, який за останні місяці проміняв Європу на ОАЕ. Раніше до місцевих клубів приєднались П'яніч, Алькасер, Манолас, Аллан, Таарабт тощо. Нагадаємо, саме сюди переїхав і Андрій Ярмоленко – вінгер хоче допомогти Сергію Реброву захистити чемпіонський титул Аль-Айна.

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