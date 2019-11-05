Партнер Зозулі встановив швидкісний рекорд у чемпіонатах Іспанії

31-річний нападник Альбасете Карлос Акунья довів, що з віком не втрачає фізичних кондицій.

У матчі 14-го туру Сегунди Нумансія – Альбасете (1:0) був встановлений рекорд за розвиненою швидкістю. Форвард гостей Карлос Акунья зумів розігнатись до 34,43 км/год, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Це найкраща швидкість у нинішньому сезоні серед команд Ла Ліги та Сегунди.

На жаль, таке досягнення не допомогло Альбасете вирвати бодай нічию і команда опустилась на 5-ту сходинку турнірної таблиці.

Роман Зозуля, який є партнером Акуньї в атакувальній ланці Альбасете, не може похизуватись такою швидкістю, але трьома голами та асистом у нинішньому сезоні – цілком.

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