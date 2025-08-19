Порту зацікавлений у переході Якуба Ківйора. Ще в липні португальці робили запит в Арсенал щодо 25-річного захисника, але почули відмову. Про це повідомив Фабріціо Романо.

Зінченко почув несподіваний вердикт від Артети – наставник Арсенала має плани на українця

Ківйор завжди був бажаною ціллю Порту. Утім, португальці розуміють, що угоду завершити буде занадто складно, оскільки Арсенал вважає, що Якуба важливим гравцем. Варто зауважити, що поляк – універсальний захисник, він може грати на позиції Олександра Зінченка, і не раз виходив саме замість українця.

Раніше була інформація, що Порту також цікавився Зінченком, який потрапив у сферу інтересів Бетіса та Фенербахче.

Португальський клуб вигравав Лігу чемпіонів (Кубок чемпіонів) двічі у своїй історії – у 1987 році та 2004-му.

