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Конкурент Зінченка виявився головним фанатом Усика в складі Манчестер Сіті

20:39 490 Читать на русском
Конкурент Зінченка виявився головним фанатом Усика в складі Манчестер Сіті
Усик і Зінченко / соцмережі

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вважає, що українці повинні триматись разом , де б вони не були.

Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився враженнями від візиту боксера Олександра Усика у роздягальню "містян" після дербі з МЮ.

"Я був приємно вражений, ба-більше, мені було дуже приємно, що доволі багато людей, зокрема футболістів, знають про Усика. Наприклад, Фабіан Делф – його великий фанат. Він дивився кожен його бій.

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Вболівати за Манчестер Юнайтед? Саня (Усик – прим. "Футбол 24") не мав вибору. Я думаю, що проти 20-ти футболістів Манчестер Сіті Усику було б непросто.

Це було дуже приємно, що українці зустрілися. Звичайно, я вважаю, що треба триматися разом, де б ми не були. Я сподіваюсь, що ми його добре зустріли", – цитує Зінченка Footboom з посиланням на FootballHub.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Олександр Усик Фабіан Делф Фабіан Делф
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