Партнер Зінченка вирішив видалити татуювання з обличчям дружини після того, як покинув її заради вагітної коханки

Захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз вирішив позбутися минулого на своєму тілі – гравцю доведеться пройти болісну процедуру у кабінеті косметології.

Центральний захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз вирішив видалити татуювання із зображенням своєї дружини Міллі Севідж. Причиною такого бажання стала коханка футболіста – косметолог Олівія Нейлор, яка вже носить під серцем дитину Стоунза, повідомляє видання The World News.

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Захисник манкуніанського клубу вирішив остаточно розпрощатися з минулим і пройти процедуру видалення натільного малюнка його юнацького кохання – з дружиною він знайомий протягом 12 років.

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Стоунз відомий своїми любовними походеньками – вищезгадане тату він зробив після того, як його покинула попередня коханка Джесіка Піті і він повернувся до дружини. У Джона Стоунз і Міллі Севідж є дочка.

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