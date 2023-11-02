Вболівальники Арсенала визнали Томіясу найкращим гравцем жовтня, інформує офіційний сайт лондонського клубу. Японець зробив істотний внесок у результати команди, яка серед іншого здолала Манчестер Сіті (1:0). Він зіграв 5 матчів, у яких забив 1 м'яч.

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Повідомляється, що в голосуванні за найкращого гравця жовтня за Такехіро проголосували 64% уболівальників. Томіясу випередив Деклана Райса, Габріеля Жезуса і Букайо Саку. Японець виграв звання найкращого гравця місяця вперше з вересня 2021 року.

Нагадаємо, що Томіясу є прямим конкурентом Олександра Зінченка в боротьбі за звання основного лівого захисника Арсенала.

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