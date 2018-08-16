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Конкурент Зінченка у Манчестер Сіті Патрік Робертс став гравцем Жирони

19:07 461 Читать на русском
Конкурент Зінченка у Манчестер Сіті Патрік Робертс став гравцем Жирони
Патрік Робертс / Соцмережі

Жирона орендувала у Манчестер Сіті півзахисника Патріка Робертса.

21-річний півзахисник Патрік Робертс буде виступати за іспанську Жирону протягом наступного сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

Права на футболіста належать Манчестер Сіті, однак останні два з половиною роки півзахисник провів у Селтіку. За цей час Робертс зіграв 65 матчів та відзначився 25-ма результативними діями.

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Нагадаємо, у Жирону також сватають іншого півзахисника Манчестер Сіті українця Олександра Зінченка.

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