Конкурент Зінченка у Манчестер Сіті Патрік Робертс став гравцем Жирони

Жирона орендувала у Манчестер Сіті півзахисника Патріка Робертса.

21-річний півзахисник Патрік Робертс буде виступати за іспанську Жирону протягом наступного сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

Права на футболіста належать Манчестер Сіті, однак останні два з половиною роки півзахисник провів у Селтіку. За цей час Робертс зіграв 65 матчів та відзначився 25-ма результативними діями.

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Нагадаємо, у Жирону також сватають іншого півзахисника Манчестер Сіті українця Олександра Зінченка.